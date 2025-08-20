Calciomercato Fiorentina, Piccoli a un passo: la formula e le cifre dell’affare in via di definizione con il Cagliari. Le ultimissime

La Fiorentina piazza il colpo per rinforzare il proprio reparto offensivo: è in dirittura d’arrivo, e ormai ai dettagli finali, l’operazione che porterà Roberto Piccoli a vestire la maglia viola. Dopo giorni di fitti contatti, la dirigenza guidata da Daniele Pradè ha trovato l’intesa definitiva con il Cagliari, club proprietario del cartellino, per il trasferimento del giovane centravanti classe 2001. A testimonianza della chiusura imminente, l’agente del calciatore, Alessandro Lucci, è stato avvistato nel pomeriggio al Viola Park per limare gli ultimi aspetti contrattuali e assistere alle formalità di rito che precederanno le visite mediche e la firma.

L’operazione si è sbloccata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, una formula che permette alla Fiorentina di assicurarsi fin da subito le prestazioni del giocatore, con il pagamento dilazionato alla prossima stagione. L‘accordo con il Cagliari è stato raggiunto per una cifra complessiva che si attesta intorno ai 25 milioni: affare a titolo definitivo più bonus. Il giocatore firmerà un contratto di 5 anni.

Con questo innesto, il tecnico Pioli ottiene finalmente il centravanti di peso e fisico che aveva richiesto per completare il suo scacchiere tattico. Piccoli, reduce da una stagione positiva in prestito al Lecce, dove ha dimostrato di poter reggere la pressione della Serie A mettendo a segno 5 gol cruciali per la salvezza dei salentini, arriva a Firenze con grandi motivazioni. Il suo profilo, caratterizzato da una notevole presenza in area di rigore e buone capacità nel gioco aereo, si sposa perfettamente con le esigenze del gioco di Pioli.

Andrà a comporre un attacco che cerca nuove certezze e gol, affiancando giocatori come Christian Kouamé e in attesa di definire il futuro degli altri componenti del reparto. L’arrivo di Piccoli offre una soluzione importante, un attaccante giovane ma già con una discreta esperienza nel nostro campionato, pronto a giocarsi le sue carte per conquistare un ruolo da protagonista nel nuovo corso viola. La fumata bianca è attesa nelle prossime ore.