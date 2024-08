Calciomercato Fiorentina, PRIMA OFFERTA ufficiale per Gudmundsson: le CIFRE e le ultime sul futuro dell’islandese

Calciomercato Fiorentina, PRIMA OFFERTA ufficiale per Gudmundsson: le CIFRE e la risposta della dirigenza del GENOA

La Fiorentina ha mosso i primi passi ufficiali per Gudmundsson. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, la dirigenza del club toscano ha inviato al Genoa la prima offerta per l’esterno islandese. Stiamo parlando di prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 20.

Il futuro del classe 1997, dunque, è in bilico. Le estimatrici non gli sono mai mancate: già a gennaio era stato cercato dalla Fiorentina in modo concreto e, recentemente, anche l’Inter e la Juventus hanno cercato d’acquistarlo. Sarà questa l’estate del suo addio al Genoa?

C’è anche da sottolineare un altro aspetto fondamentale: il futuro incerto di Nico Gonzalez. Questa offerta improvvisa per Gudmundsson, infatti, non fa altro che alimentare le voci d’addio del numero 10, che gode dei corteggiamenti di Juventus e Atalanta.