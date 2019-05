Calciomercato Fiorentina: scoppia il caso Traore, la situazione. Corsi avverte: «È nostro, i documenti non valgono più nulla»

Si fa sempre più ingarbugliata la situazione intorno ad Hamed Junior Traorè, centrocampista classe 2000 dell’Empoli, promesso sposo della Fiorentina. Dopo l’accordo raggiunto tra le parti a gennaio per il trasferimento del calciatore a fine stagione, sono emerse complicazioni in seguito a un supplemento di visite mediche richiesto dalla società gigliata. Ma non è la società gigliata ad aver fatto un passo indietro, anzi.

Così il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi sulla questione: «Sono in imbarazzo, in questi mesi ho cercato di celare il più possibile questa situazione anche per rispetto della Fiorentina. Ma i documenti firmati non sono stati depositati entro il 31 gennaio e quindi non valgono più niente. La Fiorentina aveva chiesto un supplemento di visite mediche, noi le abbiamo fatte e il giocatore è perfettamente sano. La prossima settimana farà un ulteriore esame, ma posso dire che il giocatore non è della Fiorentina ma dell’Empoli. In Serie A ci sono 3 squadre più importanti della Fiorentina che lo vogliono, oltre ad un club tedesco che farà la Champions League».