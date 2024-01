Calciomercato Frosinone, UFFICIALE l’arrivo di Bonifazi

Calciomercato Frosinone, oggi il giorno di Kevin Bonifazi: il difensore del Bologna ha firmato con i ciociari

Oggi è la giornata di Kevin Bonifazi a Frosinone. Sfumato l’arrivo di Dean Huijsen, che ha preferito la Roma, i ciociari hanno chiuso in fretta per consegnare a Di Francesco il centrale difensivo che chiedeva.

La scelta è ricaduta sul difensore del Bologna. Come riportato da Sky Sport, il calciatore è arrivato ieri sera in città e ha firmato con i gialloblu. Si tratta del secondo colpo in questa finestra di calciomercato, dopo l’arrivo del francoalgerino Fares Ghedjemis. Di seguito il comunicato della società

«Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società sportiva Bologna Football Club 1909 per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Kevin Bonifazi. Il difensore classe 1996 arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024».