Calciomercato Genoa, occhi puntati su un giovane talento della Romania. Pronto il grande colpo?

Calciomercato Genoa, occhi puntati su un giovane talento in Romania per rinforzare ulteriormente a centrocampo.

Secondo quanto riportato da Calcio Genoa, per il calciomercato di gennaio è pronto un nuovo colpo ad effetto che viene dalla Romania (terra del nuovo patron rossoblu). Ecco il resoconto.

LA SITUAZIONE – Occhi puntati sull’est Europa, dunque, con un occhio di riguardo alla Romania, patria del nuovo patron. Giovane, georgiano, poco costoso, gioca in Romania ed è pressochè sconosciuto al grande pubblico: si tratta del giovane Anzor Mekvabishvili, centrocampista classe 2001 dell’Universitate a Craiova. Puledro della scuderia Giuffrida (che ha un’ottimo rapporto anche con il CEO rossoblu Andres Blazquez, per la cui permanenza in dirigenza filtra una certa soddisfazione), Mekvabishvili è cresciuto calcisticamente nella Dinamo Tbilisi, trasferendosi lo scorso gennaio al Craiova. In questa stagione, nel massimo campionato rumeno, il giocatore è sceso in campo per 10 volte, segnando un gol e fornendo un assist. Gioca abitualmente come centrocampista di destra in un centrocampo a due, ma chi lo conosce ne parla come di un classico play.