Calciomercato Genoa, due obiettivi per centrocampo e attacco in vista di gennaio. La situazione

Calciomercato Genoa, i rossoblu puntano per gennaio ad un centrocampista e un nuovo attaccante con l’obiettivo di portare qualità

Secondo quanto riportato da Fantamaster, il Genoa dopo aver preso Mario Balotelli sta già puntando al calciomercato di gennaio per puntare alla salvezza: obiettivo trovare esuberi di altri squadre che qua potrebbero essere titolari vista la loro qualità offensiva.

A gennaio si pensa ad una trattativa per portare in Liguria il centrocampista Folorunsho, mentre in attacco l’obiettivo è l’esubero del Bologna Karlsson: sempre più fuori dal progetto di Italiano.