Calciomercato Genoa, non solo Balotelli per l'attacco

Il Genoa di Gilardino è alla disperata ricerca di continuità per quanto riguarda i gol in campionato

Se c’è un motivo principale sull’inizio di stagione negativo del Genoa, quello è sicuramente il dato sui gol fatti. Alberto Gilardino era abituato alla presenza e alla costanza di Albert Gudmundsson e Matteo Retegui in zona realizzati.

Ora le reti dell’islandese e del Nazionale italiano, rispettivamente alla Fiorentina e Atalanta, mancano terribilmente e il tecnico rossoblu sembra poter solamente sperare in una giornata positiva di Pinamonti.

Sul mercato degli svincolati ci sono alcuni nomi interessanti e ovviamente il primo della lista è Mario Balotelli dov’è in atto un tira e molla per capire l’effettiva disponibilità del giocatore di unirsi al Grifone.

Oltre a lui ci sono altri profili che il Genoa ha adocchiato tra cui Wassim Ben Yedder, punta tecnica 34enne ex Monaco tra le altre. Da non escludere anche altri due nomi come quelli di Ounas e Choupo-Moting, come riporta il Corriere dello Sport.