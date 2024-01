Calciomercato Genoa, preso Djen Spence. Il comunicato

Il Genoa ha preso dal Tottenham Djen Spence. Ecco il comunicato della società inglese su questa cessione di calciomercato

IL COMUNICATO – Djed Spence passa in prestito al Genoa per il resto della stagione 2023/24. Il 23enne terzino ha trascorso la prima metà della stagione in prestito al Leeds United, squadra del campionato di Championship, dove ha collezionato sette presenze. Nel luglio 2022 è arrivato dal Middlesbrough, con il nazionale Under 21 inglese che ha collezionato sei presenze con i nostri colori fino a oggi