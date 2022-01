Genoa, Piccoli atteso in città: oggi visite e firma

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Era già tutto fatto qualche giorno fa, poi bloccato per la situazione Covid in casa Atalanta: oggi Piccoli sarà un nuovo giocatore del Genoa

Tutto fatto fra Piccoli e il Genoa. Dopo lo stop vista la situazione infortuni e Covid in casa Atalanta, oggi è il giorno dell’attaccante in rossoblù.

Prestito oneroso fino a giugno per il classe 2001 che ora può iniziare la sua avventura. Visite e firme attese per oggi come riportato da Gianluca Di Marzio.