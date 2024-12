Calciomercato Genoa, Frendrup ricercato da molte squadre. Il piano della squadra rossoblu

Calciomercato Genoa, Frendrup è molto ricercato da diverse squadre. Il prezzo che pretende la squadra rossoblu

Come spiegato da Tuttosport, il calciomercato Genoa vede Frendrup come uno dei gioielli della squadra rossoblu: suscitando l’interesse dei bianconeri e di altri top club europei con le sue prestazioni.

Il Genoa valuta il giocatore 20 milioni: non è da escludere che venga fatta qualche offerta in quel di gennaio. Staremo a vedere come si evolverà la situazione tra gennaio e il calciomercato di giugno.