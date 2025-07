Calciomercato Genoa, ufficiale Valentin Carboni: la formula del trasferimento del giovane trequartista argentino dall’Inter

Il Genoa ha ufficializzato un colpo di mercato di altissimo profilo: Valentin Carboni è un nuovo giocatore rossoblù. Il club ha raggiunto l’accordo con l’Inter per il trasferimento a titolo temporaneo del talentuoso centrocampista argentino, assicurandosi uno dei giovani più promettenti del panorama calcistico internazionale. Un’operazione che accende l’entusiasmo della tifoseria e alza notevolmente il tasso tecnico e la fantasia della squadra a disposizione del tecnico.

Nato a Buenos Aires nel 2005, Carboni arriva al Genoa con un bagaglio di esperienze già straordinario per la sua età. Con la maglia dell’Inter ha messo in bacheca due titoli nazionali a livello professionistico, trovando anche la gioia del gol nel recente Mondiale per Club. Il suo palmarès è stato ulteriormente impreziosito dalla storica conquista della Copa América con la nazionale maggiore argentina, un trionfo che lo ha consacrato a livello mondiale nonostante la giovane età.

La sua carriera lo ha già visto protagonista con le maglie di Monza e Olympique Marsiglia, esperienze che ne hanno forgiato il carattere e arricchito il bagaglio tecnico. Il suo arrivo a Genova rappresenta un innesto di pura classe, un giocatore capace di illuminare la manovra offensiva.

IL COMUNICATO – Genova, 18 luglio 2025 – Valentin Carboni è un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista nato a Buenos Aires il 5 marzo 2005 arriva a titolo temporaneo dall’Inter, con cui ha vinto due titoli nazionali in ambito professionistico, debuttando e andando a segno nel recente Mondiale per Club. Nel suo palmarès annovera la conquista di una Coppa America con la maglia della nazionale argentina. In carriera ha militato inoltre nel Monza e nell’Olympique Marsiglia. Benvenuto Valentin!