Calciomercato Hellas Verona: in arrivo un difensore dal Leverkusen

Il calciomercato di casa Hellas Verona potrebbe avere un nuovo sussulto: in arrivo il forte difensore greco Retsos dal Bayer Leverkusen

Hellas Verona sempre vigile sul calciomercato, con in entrata nelle prossime ore un nuovo difensore.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il club scaligero sarebbe a un passo dal difensore greco classe ’98 Panagiotis Retsos. Un colpo di altissimo livello e prospettiva per un ragazzo acquistato tre anni fa dal Bayer Leverkusen per più di 15 milioni di Euro. Indennizzo che ora sarà abbondantemente inferiore per i veronesi, visto che il giocatore è in scadenza di contratto a giugno.