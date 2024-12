Calciomercato Inter, Arnautovic ad un passo dall'addio

Il centravanti nonostante il gol in Coppa Italia risulta sempre più lontano da San Siro: la situazione

La sua rete ha sbloccato la sfida di Coppa Italia tra Inter e Udinese, messa in ghiaccio dal gol olimpico di Asllani. Marko Arnautovic si è tolto una bella soddisfazione in un’annata dove il campo l’ha visto pochissimo.

Secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe addirittura non vederlo più per quanto riguarda San Siro poiché l’idea del club sarebbe quella di cedere per ridurre il monte ingaggi e l’austriaco è l’indiziato principale.

Da escludere una partenza di un titolare o comunque di un giocatore presente nelle rotazioni di Inzaghi dunque ecco che Arnautovic sarebbe in pole per lasciare l’Inter: sulle sue tracce c’è il Torino.