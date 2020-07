Calciomercato Inter: Aubameyang alternativa a Sanchez. I dettagli

Secondo La Gazzetta dello Sport l’Inter è tornata alla carica per Pierre-Emerick Aubameyang come alternativa a Sanchez

L’Inter torna in corsa per Pierre-Emerick Aubameyang. Secondo La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri starebbero pensando al gabonese come possibile sostituto di Sanchez nel caso in cui il cileno non venisse acquistato.

L’Inter ha fiutato l’affare da tempo, lavorando sotto traccia, lontana dai riflettori. Senza rinnovo, un talento così può essere acquistato a prezzi stracciati e l’idea sarebbe quella di ripercorrere la strategia che ha portato a Milano Eriksen a gennaio. L’Inter lavora su più tavoli e uno di questi porta alla conferma di Sanchez: anche il suo contratto con lo United è in scadenza nel 2021. L’uno oggi esclude l’altro. Ma per entrambi l’Inter resta in piena corsa.