Calciomercato Inter, Ausilio è INFASTIDITO per due principali motivi: LA RICOSTRUZIONE di quanto successo nelle ultime ore

Come riportato dal Corriere dello Sport l’umore di Piero Ausilio non è alle stelle. Il dirigente nerazzurro, infatti, non ha gradito due avvenimenti dei giorni scorsi.

Entrambi riguardano Giuseppe Riso. Il dirigente sportivo dell’Inter ha ritenuto una forzatura la sua visita in sede accompagnato da Antonelli, ds del Venezia, per spingere il trasferimento di Oristanio in Laguna. Inoltre è rimasto poi ulteriormente infastidito dalle dichiarazioni riguardanti lo scarso minutaggio di Frattesi.