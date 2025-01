Calciomercato Inter, offerta monste per Barella: la posizione del calciatore

Le ultime sul futuro di Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, dopo l’ultima offerta ricevuta. Tutti i dettagli in merito al futuro

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’Al-Hilal avrebbe iniziato a muoversi per Nicolò Barella. L’intenzione è infatti quella di portare il centrocampista dell’Inter in Arabia Saudita a giugno con un’offerta da ben 18 milioni di euro a stagione.

Una proposta folle dal punto di vista economico, ma che l’ex Cagliari sembra non voler prendere neanche in considerazione per poter continuare ad esprimersi a massimi livelli in Serie A.