Calciomercato Inter, MAXI CESSIONE per Valentin Carboni. Ecco cosa succederà in estate

Calciomercato Inter, possibile cessione da parte di Valentin Carboni alla vigilia della sessione di mercato estiva

I dirigenti e gli uomini mercato Inter osservano con grande interesse la crescita di Valentin Carboni, che è in lizza per la convocazione alla Coppa America con l’Argentina (secondo Tyc Sports è in ballottaggio con Angel Correa). Se da una parte il ragazzo è impegnato con la Nazionale, dall’altra si sta valutando le varie opzioni sul calciomercato.

Come spiega il Corriere dello Sport, non è da escludere che il ragazzo potesse essere venduto in questa sessione estiva: 30-35 milioni di euro, in modo da poter finanziare così il mercato.