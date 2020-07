Calciomercato Inter: Cavani nel mirino ma Conte preferisce Dzeko

Calciomercato Inter: Marotta e Ausilio continuano a pensare ad un attaccante da regalare a Conte. Dzeko e Cavani i profili

La priorità di Marotta e Ausilio per l’attacco dell’Inter è confermare Alexis Sanchez che sta dimostrando di meritarsi la permanenza in nerazzurro. Poi tutto dipenderà dal futuro di Lautaro Martinez ovviamente.

Come scrive La Gazzetta dello Sport ci sono buone possibilità che l’argentino rimanga a Milano ma se non dovesse accadere la dirigenza nerazzurra potrebbe rinforzarsi con due profili di alto spessore. Cavani continua a scartare opzioni ed è un nome che resiste nelle idee nerazzurre. Il preferito di Conte sarebbe ancora oggi, proprio come un anno fa, Edin Dzeko, se non fosse che la Roma stavolta non mostra volontà di aprire alla cessione