Dalbert, addio all’Inter? Quattro club su di lui

Calciomercato Inter, potrebbe terminare dopo appena dodici mesi l’avventura in nerazzurro di Dalbert: il terzino brasiliano piace a quattro club esteri

Appena 525’ in Serie A divisi in tredici presenze, prestazioni in chiaroscuro e un feeling con Luciano Spalletti mai sbocciato: in bilico il futuro di Dalbert all’Inter. Il terzino brasiliano, prelevato nell’estate 2017 dal Nizza per circa 20 milioni di euro, potrebbe cambiare aria secondo il Corriere dello Sport: non mancano infatti i club interessati…

Il quotidiano capitolino rivela che sono quattro i club europei interessati al classe 1993 di Barra Mansa: confermato l’interesse di Monaco e Olympique Marsiglia, voci circolate in Francia negli ultimi giorni, e si sono aggiunti Borussia Dortmund e Borussia Monchengladbach. Attenzione in particolare al BVB, che sarà allenato da Lucien Favre: il tecnico lo ha già avuto al Nizza.