Calciomercato Inter, si lavora sulle uscite: ecco due sicuri partenti

Calciomercato Inter al lavoro anche sul fronte delle cessioni: pronti due addii in casa nerazzurra: ecco chi sono

Definite due cessioni nel giro di poche ore nel calciomercato dell’Inter. Se si stanno limando gli ultimi dettagli nella trattativa con l’Empoli per Sebastiano Esposito, ecco che quella con il River Plate per Franco Carboni si può definire conclusa.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il fratello di Valentin andrà in prestito con diritto di riscatto ai Millonarios: il club argentino pagherà per intero il suo ingaggio. I nerazzurri si sono tenuti anche l’opzione del contro riscatto. Su di lui c’era anche l’interesse del Venezia.

