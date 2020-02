Calciomercato Inter, colpo a sorpresa: in arrivo Viviano

Calciomercato Inter, i nerazzurri pescano dal mercato degli svincolati. In arrivo Emiliano Viviano, visite a breve

Un colpo di mercato a sorpresa. L’Inter, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, è ad un passo da Emiliano Viviano. Il portiere classe 1985 ex Sporting Lisbona potrebbe tornare a vestire la maglia dell’Inter già nelle prossime ore.

La prestazione di Padelli nel derby non ha impressionato la dirigenza nerazzurra, che si è mossa immediatamente per trovare un vice-Handanovic. Le visite mediche verranno effettuate tra poco, per il match di Coppa Italia con il Napoli Conte potrebbe avere già un nuovo portiere.