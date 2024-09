Calciomercato Inter, continua la telenovela DAVID: il PIANO

Il calciomercato Inter vuole portare David in nerazzurro e sarebbe già al lavoro la società meneghina

Jonathan David continua ad essere una pista caldissima per il calciomercato Inter. Secondo quanto scritto da Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW questa è la strategia del club nerazzurro per acquistare il centravanti canadese.

DAVID INTER – «L’Inter è già al lavoro per il futuro. E con la stessa filosofia che ha caratterizzato gli ultimi anni. L’obiettivo sono i parametri zero di valore assoluto. E già da ora si valutano le prime situazioni interessanti. La prima è rappresentata da Jonathan David del Lille. L’attaccante canadese ha il contratto in scadenza nel giugno 2025 e in queste ultime sessioni di mercato è stato nel mirino di diversi club italiani. Il Napoli ci ha pensato molto, il Milan idem ma poi le richieste sempre molto alte del club francese non hanno mai fatto decollare le trattative.

David finora non ha preso in considerazione l’ipotesi di un rinnovo con il Lille e proprio per questo è pronto per diventare una grande occasione di mercato. L’Inter ci sta pensando in maniera concreta ed è decisa a farsi avanti per tentare di bloccarlo per giugno. L’idea sarebbe quella di fare come con Taremi e Zielinski. Se questo non fosse possibile, il club nerazzurro potrebbe anche provare a fare un’offerta al Lille già a gennaio per mettersi in prima fila e anticipare la concorrenza. Tra l’altro potrebbe rappresentare un’opportunità anche per la Juventus».