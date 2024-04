Calciomercato Inter, deciso il futuro di Juan Cuadrado

Calciomercato Inter, quale futuro per Juan Cuadrado? Ecco la decisione nei confronti dell’esterno colombiano nerazzurro

Juan Cuadrado è un tema aperto del calciomercato Inter in vista della prossima estate. Il colombiano ex Juve, tormentato dai problemi fisici nel corso di questa stagione, potrebbe lasciare il club nerazzurro a parametro zero.

La decisione definitiva, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, verrà presa solo a maggio ma i segnali portano verso un addio. Magari dopo i festeggiamenti dell’ennesimo scudetto dell’esterno dopo quelli vinti alla Juve.