Inter, si può SBLOCCARE il mercato: CLAMOROSO ASSIST direttamente dal Milan

Le ultime sulle mosse e le strategie dell’Inter sul mercato, con un’operazione che può sbloccare tutto. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, il mercato dell’Inter potrebbe clamorosamente sbloccarsi per merito del Milan. Il club rossonero, interessato a Matty Cash dell’Aston Villa, potrebbe infatti permettere agli inglesi di affondare il colpo per Denzel Dumfries.

Un’operazione da circa 30 milioni di euro in cui Marotta riceverebbe i primi fondi per il mercato in entrata per completare la rosa.

