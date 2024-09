Calciomercato Inter, ULTIMATUM per il RINNOVO di Dumfries: la SITUAZIONE

Le ultime sul futuro di Denzel Dumfries, esterno olandese dell’Inter, attualmente in scadenza

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si stringono i tempi per il possibile rinnovo di contratto di Denzel Dumfries con l’Inter. Il club nerazzurro ha infatti fissato l’ultimatum per la risposta definitiva dell’olandese alla prossima settimana.

La proposta è di 4 milioni di euro annui non negoziabili. L’altra conferma in questo senso arriva dal tema clausola rescissoria che nel nuovo contratto non verrà inserita. Il presidente Marotta e il d.s. Ausilio sono fermi anche su questo fronte.