Calciomercato Inter: ecco il jolly nerazzurro per arrivare a Cavani

Calciomercato Inter: il club nerazzurro ha un jolly per arrivare a Edinson Cavani. Occhio alla concorrenza dell’Atletico

L’Inter vuole Edinson Cavani e, come sottolinea il Corriere dello Sport, starebbe progettando un piano per assicurarselo in estate. I dialoghi tra le parti sono già avviati, sempre tenendo presente la concorrenza dell’Atletico Madrid. Il vero nodo da sciogliere rimane l’ingaggio-monstre di Cavani: 12 milioni di euro che potrebbero scendere a 10 in caso di approdo in nerazzurro. Ancora troppi per Marotta.

Il Corsport sottolinea, tuttavia, che l’Inter ha un jolly da poter sfruttare: A favore dei nerazzurri gioca però la tassazione agevolata che riguarda i giocatori arrivati dall’estero e che si fermano in Italia almeno due anni. Come ad esempio Eriksen e Lukaku. L’uruguaiano in pratica chiede il doppio di quel che la società nerazzurra avrebbe dato a Mertens.