Calciomercato Inter, settimana decisiva per Eriksen, vicino anche Moses

Calciomercato Inter, settimana decisiva in casa neroazzurra per quanto riguarda i possibili acquisti di gennaio

Sarà una settimana cruciale per l’Inter di Antonio Conte non solo sul campo ma anche sul mercato. Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti in questi sette giorni si deciderà chi arriverà a Milano a gennaio o meno.

Il primo in cima alla lista è ovviamente Eriksen: la società neroazzurra ha già presentato la sua offerta di 15 milioni e non si sposterà per arrivare a 20 come vorrebbe il Tottenham. Molto in questo caso faranno i bonus che verranno poi inseriti nel contratto. Non è da escludere che il danese possa arrivare già nel weekend. Stessa sorte per Moses: c’è l’ok del Chelsea e il Fenerbahce non ha opposto resistenza. Se arriva lui però Lazaro partirà così come Vecino. Non è detto infine che l’affare Spinazzola-Politano non possa avere una riapertura.