Calciomercato Inter, Frattesi vicino all’ADDIO? Una RIVALE pronta a far suo il centrocampista

Calciomercato Inter, Davide Frattesi potrebbe dire addio ai nerazzurri in estate, si registra l’interesse di un club di Serie A: i dettagli

Ci sono sirene per Davide Frattesi nel calciomercato Inter. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Roma sarebbe interessata al centrocampista nerazzurra: Daniele De Rossi vorrebbe infatti un centrocampista box to box, che abbia corsa e capacità di dribbling. Ecco cosa emerge sul quotidiano.

INTERESSE DELLA ROMA – «Tra i nomi sondati nelle ultime settimane c’è quello di Gabriel Sara del Norwich che milita nella Serie B inglese. Ha messo a referto 14 reti e 12 assist e il costo si aggira intorno ai 20 milioni. C’è stato un ritorno di fiamma per Frattesi per via del 30% del cartellino che la Roma deve incassare dall’Inter, cifra che si aggira intorno ai 10 milioni. Nella lista di De Rossi ci sarebbe anche Kalvin Phillips del Manchester City in scadenza di contratto, ma gli infortuni subiti negli anni suscitano dei dubbi sull’affidabilità a lungo termine»