Calciomercato Inter, il FUTURO di CUADRADO: ecco TUTTI i possibili scenari

Jaun Caudrado è molto vicino a salutare l’Inter e per lui ci sarebbe ben quattro possibili destinazioni per il suo futuro

Juan Cuadrado non ha vissuto una stagione indimenticabile all’Inter. Lo Scudetto è arrivato, ma i tanti infortuni lo hanno praticamente escluso prima del tempo dai piani di Simone Inzaghi.

La cessione sembra l’unica soluzione plausibile e secondo As esistono ben quattro possibili destinazioni per l’ex Juventus: rimanere in Serie A, optare per l’Arabia Saudita, scegliere la MLS oppure tornare all’Independiente Medellin.