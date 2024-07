Calciomercato Inter, MANCA l’accordo con Dumfries: le ultime notizie sul rinnovo

Dumfries rimarrà all’Inter? La volontà c’è da ambo le parti, ma al momento manco l’accordo per la firma ufficiale

Il rinnovo di Denzel Dumfries è di nuovo in standby. L’esterno dell’Inter, secondo Manuele Baiocchini di Sky Sport, non ha ancora trovato l’accordo definitivo con la società.

L’INDISCREZIONE – «L’Inter vorrebbe infatti rinnovare il contratto di Dumfries, ma per ora l’accordo non c’è. Non dovesse arrivare questa intesa, il club valuterebbe eventuali offerte per Denzel, per non rischiare di perderlo a zero l’anno successivo, essendo in scadenza al 30 giugno 2025»