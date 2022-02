Calciomercato Inter, non è Luiz Felipe il primo nome per la difesa

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Rinnovo complicato per Luiz Felipe con la Lazio: l’Inter monitora la situazione ma non è l’obiettivo primario. Le ultime di calciomercato

L’Inter continua a monitorare diversi profili per la difesa, sempre vigili alle occasioni che potrebbero presentarsi sul mercato.

Tra le operazioni ad impatto zero figura anche Luiz Felipe, da diversi mesi nei radar di Marotta e Ausilio. Il difensore italo-brasiliano è in scadenza di contratto con la Lazio e la sua situazione stuzzica la dirigenza di Viale della Liberazione che valuta una possibile offensiva in caso di mancato rinnovo con il sodalizio biancoceleste.

Finora però l’Inter non si è spinta oltre dei semplici sondaggi con l’entourage del giocatore, che continua a trattare il prolungamento (al momento complicato) con la Lazio. In cima alla lista dei desideri per la retroguardia di Inzaghi resterebbe comunque Bremer, con il club campione d’Italia che continua a lavorare sul centrale del Torino nonostante il fresco rinnovo con i granata.