Calciomercato Inter, Fabrizio Romano svela: «Su Palestra c'è grande attenzione da parte di Inter e Juve. L’idea dell’Atalanta e del Cagliari però...»

Calciomercato Inter, Fabrizio Romano parla dell’interesse sull’esterno del Cagliari ma di proprietà dell’Atalanta. Ecco le sue parole

Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro di Marco Palestra nel corso del suo ultimo intervento su YouTube. L’esterno classe 2005, di proprietà dell’Atalanta e protagonista di un’ottima stagione in prestito al Cagliari, continua a essere nel mirino di Inter e Juventus, mentre non mancano osservatori dall’estero pronti a muoversi.

Al momento, però, lo scenario non cambia: Palestra resterà agli ordini di Fabio Pisacane fino a fine stagione. Come spiegato da Romano, per interrompere il prestito in anticipo servirebbe un’offerta economica “fuori mercato”, tale da convincere sia l’Atalanta sia il Cagliari a rivedere i piani.

In mancanza di proposte irrinunciabili, i nerazzurri — e gli altri club interessati — dovranno rimandare ogni tentativo concreto all’estate, quando la trattativa potrà entrare davvero nel vivo.

MERCATO INTER – «Su Palestra posso dirvi che resta una grande attenzione da parte di Inter e Juventus. Ci sono anche club stranieri che lo stanno monitorando da vicino. L’idea dell’Atalanta e del Cagliari è di fargli proseguire la stagione in Sardegna con Pisacane e rivalutare proposte più avanti, a meno di offerte che possono cambiare tutto. Per scardinare questa situazione servirebbe una proposta fuori mercato, ma a oggi non c’è».

