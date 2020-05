Calciomercato Inter, si cerca il vice Handanovic: ma Musso costa troppo. L’investimento è considerato troppo elevato

Non c’è fretta per decidere quale sarà il futuro di Samir Handanovic, ma ovviamente l’Inter ha iniziato già a muoversi, come si legge sull’edizione odierna di Tuttosport.

La dirigenza sta valutando il profilo di Juan Musso, estremo difensore dell’Udinese. Un buon investimento, ma troppo elevato per l’attuale finestra di mercato. La richiesta dei bianconeri si aggira intorno ai 25 milioni di euro, un prezzo considerato alto dai dirigenti interisti.