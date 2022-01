Calciomercato Inter, stretta per Frattesi: ecco come può arrivare subito

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Davide Frattesi potrebbe diventare un calciatore nerazzurro già in questi ultimi giorni: le ultime sul calciomercato Inter

Frattesi è ormai il nome caldo per il centrocampo dell’Inter. Il calciatore del Sassuolo è tra i giovani più interessanti del panorama italiano, per questo Marotta e Ausilio hanno deciso di puntare su di lui.

Come riporta calciomercato.com, la possibilità di portare in nerazzurro il classe 1999 già a gennaio è difficile, ma potrebbe avvenire nel caso in cui Vecino salutasse Milano.