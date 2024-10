Calciomercato Inter, tutti i nomi seguiti dai nerazzurri

Il calciomercato Inter si infiamma già ad ottobre: tutti i profili seguiti dalla società nerazzurra

Il calciomercato Inter è alla ricerca di diversi calciatori tra difesa e attacco. A rivelare alcuni degli obiettivi dei meneghini è stato Il Giorno.

CALCIOMERCATO INTER – «A giugno prossimo potrebbe essere confermato Darmian per un altro anno e forse Acerbi, ma per entrambi la decisione verrà presa in primavera e dipenderà anche da chi sarà sul mercato. Alla dirigenza nerazzurra piace Tah, colonna del Leverkusen, ma si rischia di dover battagliare con Real Madrid e Bayern Monaco.

Postilla importante: va ancora appurato come le società impegnate nel Mondiale per club potranno ovviare al nodo dei giocatori in scadenza al 30 giugno 2025. In questa schiera, nel reparto offensivo, l’Inter annovera Arnautovic e Correa, Sembrano candidati all’addio in estate ed è anche per questo che i nerazzurri seguono da tempo Jonathan David, che a 24 anni non rinnoverà col Lille (altra asta europea in arrivo). C’è anche la suggestione Maldini. Sarebbe clamoroso, visti i trascorsi rossoneri suoi, di papà e nonno, ma oltre a un gradimento tecnico finora non si è andati».