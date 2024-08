Calciomercato Inter, tutti i POTERI di Marotta: sempre più IMPORTANZA per il presidente nerazzurro

Giuseppe Marotta è sempre più importante all’interno dell’universo Inter. Ecco tutte le informazioni sull’ex Juventus

Daniele Mari ha spiegato su X tutte i poteri di Giuseppe Marotta. Il nuovo presidente dell’Inter dopo l’addio di Zhang e l’arrivo di Oaktree ha sempre più importanza.

PAROLE – «Inter, i poteri di Marotta: in firma congiunta con Antonello, Marotta potrà stipulare qualsiasi contratto di trasferimento in entrata o in uscita legato ai calciatori professionisti fino a un massimo di 20 milioni di euro, mentre per i contratti con calciatori o allenatori il tetto sarà a 10 milioni lordi. Allo stesso modo, il potere di firma congiunta con il ds Piero Ausilio riguarda un massimo di 10 milioni per i trasferimenti di calciatori e di 5 milioni lordi per i contratti con calciatori e allenatori».