Calciomercato Inter, AGGIORNAMENTI IMPORTANTI sul rinnovo nerazzurro di Dumfries

Calciomercato Inter, priorità il RINNOVO di Denzel Dumfries in casa Inter. Ecco gli ULTIMI AGGIORNAMENTI nerazzurri

Tiene ancora banco il rinnovo di Dumfries negli uffici dell’Inter. Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, ha dato importanti aggiornamenti a riguardo spiegando quali sono le intenzioni della dirigenza nerazzurra in questa sessione di calciomercato.

L’INDISCREZIONE – «L’Inter vorrebbe infatti rinnovare il contratto di Dumfries, ma per ora l’accordo non c’è. Non dovesse arrivare questa intesa, il club valuterebbe eventuali offerte per Denzel, per non rischiare di perderlo a zero l’anno successivo, essendo in scadenza al 30 giugno 2025»