Calciomercato Inter, Sommer in netta difficoltà. Addio a gennaio? Ecco la situazione attuale - Calcio News 24

Calciomercato Inter: Sommer in difficoltà, la ricerca del sostituto è già in corso. La situazione

L’Inter è già al lavoro per pianificare il calciomercato in vista della prossima stagione, con un obiettivo ben preciso: trovare un sostituto per Yann Sommer. Nonostante l’esperienza e la solidità che il portiere svizzero aveva portato con sé, l’inizio di stagione ha evidenziato alcune difficoltà, tra cui errori decisivi che hanno pesato sui risultati della squadra. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato il derby perso contro il Milan, quando un’incertezza di Sommer ha spalancato la porta alla vittoria dei rossoneri. Questo episodio ha accentuato le preoccupazioni sulla sua affidabilità, portando la dirigenza a prendere in considerazione l’idea di non rinnovare il contratto che scade a giugno 2024.

Il dramma di Josep Martinez

Sebbene inizialmente Josep Martinez fosse considerato l’erede naturale di Sommer, il portiere spagnolo ha vissuto un dramma personale che ha cambiato il suo percorso. Il 28 ottobre, mentre si recava agli allenamenti, è stato coinvolto in un tragico incidente stradale che ha portato alla morte di un uomo di 81 anni. Un evento che ha avuto un impatto profondo su Martinez, mettendo in pausa la sua carriera e facendolo lavorare principalmente su se stesso per ritrovare equilibrio psicologico. Questo ha impedito al giovane portiere di guadagnare spazio nella prima squadra, mentre il ruolo di vice-vice Sommer è attualmente ricoperto da Alessandro Calligaris, ventenne dell’Under 23.

Casting per la porta: Caprile in pole position, ma non solo

Con Sommer sulla via dell’addio e la situazione di Martinez ancora in stand-by, il calciomercato Inter ha messo in cima alla lista dei desideri Elia Caprile, portiere del Cagliari. Il giovane classe 2001, che i sardi hanno riscattato per 8 milioni di euro, ha dimostrato buone qualità tecniche e una solida personalità. Dopo un errore contro il Genoa, Caprile ha avuto il coraggio di metterci la faccia, assumendosi la responsabilità del suo errore, un gesto che ha impressionato gli scout dell’Inter. Nonostante una stagione altalenante, il portiere è visto come una promessa per il futuro e potrebbe essere il prescelto per il ruolo di numero uno nella prossima stagione.

Oltre a Caprile, l’Inter sta monitorando altre alternative. Zion Suzuki del Parma è un altro nome che piace, sebbene l’infortunio alla mano che lo terrà fuori fino a febbraio potrebbe rallentare la trattativa. Un altro giovane interessante è Noah Atubolu, classe 2002, titolare del Friburgo. Sebbene le operazioni per gennaio siano difficili, la vera rivoluzione tra i pali potrebbe arrivare in estate, quando il nuovo portiere sarà scelto con più calma e senza l’urgenza di dover trovare un sostituto immediato per Sommer.

In sintesi, la porta dell’Inter è destinata a subire una trasformazione, con la ricerca di un nuovo numero uno che diventa una delle priorità per la dirigenza nerazzurra. Le opzioni sul tavolo sono diverse, ma la strada sembra segnata verso un investimento su un giovane portiere che possa crescere e affermarsi nel club.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A