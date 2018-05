Nagatomo dimentica l’Inter: «Voglio restare al Galatasaray»

Ceduto in prestito a gennaio, Yuto Nagatomo vuole restare al Galatasaray: ecco le parole del calciatore di proprietà Inter

Yuto Nagatomo ha dimenticato l’Inter: il giapponese pensa solo al Galatasaray. Arrivato in Super Lig a gennaio a titolo temporaneo, il terzino sinistro ha dichiarato a TFR Sport di voler continuare a vestire la casacca giallorossa: «Se dovessi decidere in questo momento, vorrei rimanere al 100 per cento. Sono davvero felice al Galatasaray, sono venuto qua con grandi speranze e mister Fatih Terim è stato importante nella mia decisione di venire qui: il mio unico obiettivo era quello di vincere il campionato».

Continua Yuto Nagatomo: «Dopo essermi integrato nella squadra, ho capito quanto sia grande questo club: i tifosi sono fantastici, i turchi sono molto disponibili e molto cordiali, amano lavorare e si rispettano l’un l’altro. Il prossimo anno è necessario concentrarsi sul fare bene in Champions League. Il momento chiave per me e per la squadra è stata la vittoria contro il Besiktas: da quella partita la nostra fiducia è cresciuta».