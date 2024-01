Calciomercato Juve, Alcaraz domani a Torino: i dettagli

Carlos Alcaraz arriverà domani a Torino per firmare il suo nuovo contratto con la Juventus. Tutto fatto per il giocatore del Southampton

Carlos Alcaraz arriverà domani a Torino per firmare il suo nuovo contratto con la Juventus. Tutto fatto per l’ormai ex giocatore del Southampton.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’argentino ha già sostenuto le visite mediche di rito oggi a Londra ed è pronto a passare in bianconero con la formula del prestito oneroso (3,2 milioni di sterline) con il diritto di riscatto fissato a 42 milioni di sterline. L’operazione totale al cambio costerà 52 milioni di euro.