Mercato, Juve pazza di Calafiori: Huijsen può essere sacrificato

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Juventus per la difesa, con il grande obiettivo in Riccardo Calafiori

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Juventus farà di tutto per arrivare a Riccardo Calafiori del Bologna nella prossima sessione di calciomercato.

Per accontentare le richieste economiche del club rossoblù, Giuntoli sarebbe addirittura pronto a sacrificare Dean Huijsen. Il centrale olandese è infatti in prestito alla Roma, che sarebbe ben felice di confermarlo anche per la prossima stagione.

