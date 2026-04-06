Calciomercato Juve: Cambiaso via in estate? Spunta una destinazione clamorosa per il terzino bianconero. Ecco dove potrebbe andare

Calciomercato Juve: Cambiaso parte in estate? Destinazione clamorosa per il terzino bianconero. Tutti i dettagli sul suo futuro

Il grande valzer del mercato europeo si prepara a vivere mesi roventi, e le attenzioni delle big internazionali iniziano a concentrarsi sui migliori talenti del nostro campionato. Il futuro di Andrea Cambiaso potrebbe clamorosamente tingersi di blaugrana. Secondo Gianluigi Longari, il Barcellona ha infatti manifestato un fortissimo interesse per il dinamico laterale della Juventus e della Nazionale italiana, inserendolo in cima alla lista dei desideri in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.

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Un talento dal profilo internazionale: dal City al Barça

L’evoluzione tattica, la corsa instancabile e la continuità di rendimento dell’esterno hanno attirato da tempo gli sguardi delle principali corazzate continentali. Per il giocatore, infatti, non si tratta affatto di un corteggiamento isolato: già nel corso della passata stagione il calciatore era finito prepotentemente nel mirino del Manchester City. Le attenzioni della corazzata inglese prima, e dei catalani oggi, sono la netta dimostrazione di una dimensione che lo ha reso uno dei profili più appetibili a livello internazionale. La sua eccezionale duttilità, che gli permette di coprire egregiamente entrambe le fasce, lo rende il prototipo perfetto del terzino moderno, ideale per il gioco offensivo e di possesso ricercato dai grandi top club.

Ancora nessun contatto ufficiale, ma la Juventus riflette sul futuro

Sebbene le indiscrezioni siano molto forti e l’ammirazione del club catalano sia ormai considerata concreta e confermata dagli addetti ai lavori, è doveroso precisare che al momento non sono ancora stati avviati contatti ufficiali tra le due società. La dirigenza spagnola starebbe studiando la strategia finanziaria migliore prima di sferrare l’attacco formale.

Nonostante la fase di stallo apparente, l’ipotesi di un addio alla Torino bianconera in estate resta sul tavolo delle trattative. Nelle prossime settimane, la dirigenza della Juventus dovrà decidere se blindare uno dei suoi punti fermi, erigendo un muro attorno al proprio gioiello (magari attraverso un rinnovo), oppure se sacrificare il talento ligure di fronte a un’offerta irrinunciabile proveniente dalla Spagna. Un bivio di mercato cruciale che promette di infiammare l’estate calcistica italiana ed europea.