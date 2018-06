Calciomercato Juve: sono solo 5 gli intoccabili bianconeri. Da Dybala a Higuain: Juve pronta ad ascoltare offerte

Il mercato della Juventus è in piena evoluzione. I bianconeri hanno chiuso l’accordo per Mattia Perin con il Genoa e presto annunceranno l’arrivo di Emre Can: i due nuovi colpi, insieme a Caldara e Spinazzola, comporranno la spina dorsale della squadra del futuro. Il club bianconero, secondo Tuttosport, ripartirà da questi 4 nuovi colpi e anche dai 5 intoccabili. Sì, sono solo 5 gli intoccabili del mercato bianconero: Bernardeschi, Douglas Costa, Szczesny, Chiellini e Barzagli. I primi tre sono perni del futuro, gli altri due sono perni della juventinità.

La Juve è pronta ad ascoltare offerte per gli altri calciatori ma i bianconeri non sono diventati un supermarket: la Vecchia Signora ascolterà le offerte che arriveranno e le valuterà ma le proposte dovranno essere ‘fuori mercato’. La Juve non ha bisogno di vendere ma in caso di offerte irrinunciabili è pronta a sacrificare anche i top player come Higuain, Dybala e Pjanic. La nuova Juve poggerà le fondamenta sugli intoccabili Bernardeschi, Douglas Costa, Szczesny, Chiellini e Barzagli e attorno a loro, insieme ai volti nuovi, Perin, Caldara, Spinazzola ed Emre Can, verrà costruita la base per la Juve 2018/2019 e del futuro.