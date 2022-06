Calciomercato Juve: decisione comunicata all’Atletico sul futuro di Morata. Ecco cosa faranno i bianconeri

Il futuro di Alvaro Morata continua a tenere banco in casa Juventus. I bianconeri hanno già comunicato all’Atletico Madrid che non riscatteranno l’attaccante per i 35 milioni di euro pattuiti.

La Juventus potrebbe però provare a rinegoziare gli accordi con i Colchoneros per trovare un accordo definitivo per Morata. A riportarlo è Sky Sport.