Calciomercato Juve, FATTA per la cessione di Djalò: destinazione a SORPRESA

Le ultime sul futuro di Tiago Djalò, difensore centrale portoghese, in uscita dalla Juventus

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è fatta per la cessione di Tiago Djalò dalla Juventus al Porto. Il difensore centrale torna in patria in un’operazione con la formula del prestito, destinazione già accettata. Ora i club discutono i dettagli finali della condivisione degli stipendi, ma l’affare è quasi concluso.

Djalò è da tempo fuori da piani del tecnico Thiago Motta, ma non si era riusciti a trovare una sistemazione entro il 30 agosto.