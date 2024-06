Calciomercato Juve, ASSIST a Giuntoli per Douglas Luiz: QUESTA cosa può sbloccare la trattativa

Le ultime sull’interesse della Juventus per Douglas Luiz, centrocampista brasiliano dell’Aston Villa. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Douglas Luiz sarebbe più vicino alla Juventus. Il club bianconero è infatti convinto di poter abbassare la forbice economica richiesta dall’Aston Villa per lo scambio con Weston McKennie.

Gli inglesi hanno infatti la necessità di realizzare una plusvalenza importante entro il 30 giugno per non ricevere sanzioni come accaduto ad altri club di Premier League in passato. Una situazione che favorisce lo spazio di manovra di Giuntoli, forte anche del sì del giocatore.