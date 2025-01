Calciomercato Juve, nuovo tentativo per Hancko: svelato il piano di Giuntoli

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Juve in difesa, con l’obiettivo David Hancko dal Feyenoord. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus non intende fermarsi al doppio colpo Alberto Costa-Renato Veiga in difesa. I bianconeri sono infatti intenzionati a fare un nuovo tentativo con il Feyenoord per David Hancko, già bloccato per giugno.

Per anticipare l’operazione, il club olandese dovrebbe riuscire a trovare un sostituto in questi ultimi giorni di mercato. Contatti previsti per i prossimi giorni, ma niente è sicuro.