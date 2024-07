Calciomercato, Koopmeiners vuole SOLO la Juve: OSTACOLO Atalanta, cosa manca per CHIUDERE

Le ultime sul futuro di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese dell’Atalanta, nel mirino della Juventus

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, continua a non sbloccarsi la trattativa tra Juventus ed Atalanta per Teun Koopmeiners. I bianconeri, che aspettano qualche cessione, non hanno infatti ancora accontentato la richiesta dei bergamaschi da 60 milioni di euro.

Nel frattempo l’olandese ha però ribadito la sua volontà di raggiungere solo ed esclusivamente Torino, complicando i piani di Percassi che sperava in una cessione in Premier League.