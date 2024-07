Calciomercato Juve, Giuntoli gioca la carta Rugani: può essere la pedina di SCAMBIO per Koopmeiners

Le ultime sulla possibile trattativa tra Juventus ed Atalanta per il centrocampista Teun Koopmeiners. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, c’è una nuova idea in casa Juve per arrivare a Teun Koopmeiners. Cristiano Giuntoli vorrebbe infatti offrire il cartellino di Daniele Rugani all’Atalanta per abbassare le cifre dell’operazione.

Un’operazione dettata dalla necessità del club nerazzurro di arrivare ad un nuovo difensore centrale dopo l’infortunio di Scalvini. Da capire se arriverà il benestare di Gasperini all’operazione.

