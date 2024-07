Calciomercato Juve, TENSIONE con l’Atalanta per Koopmeiners: Giuntoli valuta QUESTA mossa

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Juventus, conl’obiettivo per Teun Koopmeiners. Tutti i dettagli

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto sulla trattativa tra Juventus ed Atalanta per Teun Koopmeiners.

IL PUNTO – «A centrocampo, il nome rimane sempre Koopmeiners. Tuttavia, la situazione è complessa: Percassi ha dichiarato che “Koopmeiners non è sul mercato”, indicando una reale intenzione della società, in accordo con Gasperini. Non sarà facile e potrebbe generare alta tensione, specialmente se il giocatore dovesse spingere per il trasferimento. Non si escludono quindi altri nomi nel radar di Giuntoli».